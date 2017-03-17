Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель

17.03.2017 21:35

Прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 17 марта, пишет news.liga.net.



Канцлер сообщила, что через пару месяцев состоится встреча в нормандском формате, которая будет посвящена минским соглашениям. "(Минские соглашения - ред.) - это хорошая база", - считает Меркель.



Она добавила, что минский процесс пока далек от завершения.



Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что мирное разрешение конфликта в Донбассе невозможно без участия России.



