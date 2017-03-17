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Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель

17.03.2017 21:35
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Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель

Прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 17 марта, пишет news.liga.net.

Канцлер сообщила, что через пару месяцев состоится встреча в нормандском формате, которая будет посвящена минским соглашениям. "(Минские соглашения - ред.) - это хорошая база", - считает Меркель. 

Она добавила, что минский процесс пока далек от завершения. 

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что мирное разрешение конфликта в Донбассе невозможно без участия России. 

 


Фото: news.liga.net

Теги: Украина, Россия, Донбасс, отношения, Меркель, Запад
 
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