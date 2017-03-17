Главная / Новости / Донецкая область / Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель
Последние новости раздела
- Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель21:35
- Полицейские Донетчины обнаружили у задержанного наркотики в автомобиле и "интересном месте"21:12
- В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных21:07
- В Донецкой области жители обнаружили страшную находку20:59
- В одном из фермерских хозяйств Краматорска обнаружен новый очаг африканской чумы свиней20:48
- В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции20:30
- В Славянском районе зафиксировали новый рекорд Украины20:15
- Водоснабжение в Авдеевке полностью восстановят завтра20:05
- Любимый рокер Путина открывает в "ДНР" отделение мотоклуба "Ночные волки"19:58
- "Шмель" в районе Светлодарской дуги - СБУ получила новые доказательства российской агрессии на Донбассе (ФОТО)19:42
Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель
17.03.2017 21:35
Прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 17 марта, пишет news.liga.net.
Канцлер сообщила, что через пару месяцев состоится встреча в нормандском формате, которая будет посвящена минским соглашениям. "(Минские соглашения - ред.) - это хорошая база", - считает Меркель.
Она добавила, что минский процесс пока далек от завершения.
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что мирное разрешение конфликта в Донбассе невозможно без участия России.
Фото: news.liga.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, отношения, Меркель, Запад
Читайте также:
- Разрыв дипломатических отношений с РФ - что это даст Украине
- Дипломатические отношения Украины с Россией будут расторгнуты?
- Мнение эксперата: Для Украины уход Путина ничего не изменит - дело не Путине, а в самой России
- Медведчук увидел "потепление" в украинско-российских экономических отношениях
- Что Обама и Меркель порешали по Донбассу
- Отношения Украины и России скоро наладятся - патриарх Кирилл
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину21:47
- Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель21:35
- Полицейские Донетчины обнаружили у задержанного наркотики в автомобиле и "интересном месте"21:12
- В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных21:07
- В Донецкой области жители обнаружили страшную находку20:59
- В одном из фермерских хозяйств Краматорска обнаружен новый очаг африканской чумы свиней20:48
- В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции20:30
- В Славянском районе зафиксировали новый рекорд Украины20:15
- Водоснабжение в Авдеевке полностью восстановят завтра20:05
- Любимый рокер Путина открывает в "ДНР" отделение мотоклуба "Ночные волки"19:58
- Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель21:35
- Сегодня на Чонгаре торжественно открыли вышку с вещанием на Крым21:25
- Полицейские Донетчины обнаружили у задержанного наркотики в автомобиле и "интересном месте"21:12
- В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных21:07
- В Донецкой области жители обнаружили страшную находку20:59
- В одном из фермерских хозяйств Краматорска обнаружен новый очаг африканской чумы свиней20:48
- В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции20:30
- В Славянском районе зафиксировали новый рекорд Украины20:15
- Водоснабжение в Авдеевке полностью восстановят завтра20:05
- Любимый рокер Путина открывает в "ДНР" отделение мотоклуба "Ночные волки"19:58
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича