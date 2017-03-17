Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры

17.03.2017 10:54

В Украине десять работающих содержат своими налогами больше 11 пенсионеров. За год количество украинцев на заслуженном отдыхе сократилось на 300 тысяч человек, связано это в первую очередь с событиями на востоке страны – на территории т.н. "республик" украинские пенсии не выплачиваются. При этом средняя пенсия на данный момент достигла всего 1828 гривен. Сайт "Сегодня" выяснил, где живут самые богатые пенсионеры.

Самые большие пенсии, согласно данным Пенсионного фонда, в Киеве – 2408 гривен. Связано это с высокими средними зарплатами в столице. На втором месте Донецкая область – 2102 гривни, а замыкает тройку лидеров по уровню средней пенсии Днепропетровская область – 1949 гривен.

Самые низкие пенсии получают жители Тернопольской области – 1560 гривен. Средняя пенсия ниже 1700 гривен также в Черновицкой, Хмельницкой, Херсонской, Закарпатской, Ровенской, Кировоградской, Винницкой и Волынской областях.

На данный момент в Украине пенсии выше 10,7 тыс. гривен не назначаются по решению правительства. Однако, как рассказывает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, судьи, которые выйдут в отставку в этом году, ограничение "не выше 10,7 тыс. на пенсии" не почувствуют – для них Конституционный суд эту норму отменил.Как пишет на своей странице в соцсети нардеп Виктор Пинзеник, судьям Конституционного Суда на пенсии бедствовать не придется. Так, пенсия "Служителей Фемиды" – больше 200 тысяч гривен.

Средняя пенсия судьи, согласно данным Пенсионного фонда – почти 22 тысячи гривен. Также на высокие пенсии могут рассчитывать парламентарии – на данный момент средняя пенсия нардепа достигает 15 тысяч гривен.