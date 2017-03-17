- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел (ФОТО)09:26
- «Донбасс» одержал третью победу в полуфинале УХЛ09:14
Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры
В Украине десять работающих содержат своими налогами больше 11 пенсионеров. За год количество украинцев на заслуженном отдыхе сократилось на 300 тысяч человек, связано это в первую очередь с событиями на востоке страны – на территории т.н. "республик" украинские пенсии не выплачиваются. При этом средняя пенсия на данный момент достигла всего 1828 гривен. Сайт "Сегодня" выяснил, где живут самые богатые пенсионеры.
Самые большие пенсии, согласно данным Пенсионного фонда, в Киеве – 2408 гривен. Связано это с высокими средними зарплатами в столице. На втором месте Донецкая область – 2102 гривни, а замыкает тройку лидеров по уровню средней пенсии Днепропетровская область – 1949 гривен.
Самые низкие пенсии получают жители Тернопольской области – 1560 гривен. Средняя пенсия ниже 1700 гривен также в Черновицкой, Хмельницкой, Херсонской, Закарпатской, Ровенской, Кировоградской, Винницкой и Волынской областях.
На данный момент в Украине пенсии выше 10,7 тыс. гривен не назначаются по решению правительства. Однако, как рассказывает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, судьи, которые выйдут в отставку в этом году, ограничение "не выше 10,7 тыс. на пенсии" не почувствуют – для них Конституционный суд эту норму отменил.Как пишет на своей странице в соцсети нардеп Виктор Пинзеник, судьям Конституционного Суда на пенсии бедствовать не придется. Так, пенсия "Служителей Фемиды" – больше 200 тысяч гривен.
Средняя пенсия судьи, согласно данным Пенсионного фонда – почти 22 тысячи гривен. Также на высокие пенсии могут рассчитывать парламентарии – на данный момент средняя пенсия нардепа достигает 15 тысяч гривен.
Фото: https://www.rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, пенсии
- "Кто не работает, тот не ест" или Что будет с пенсиями и чего ожидать от "справедливой пенсионной реформы"
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию
- Названы те, кто получает самые большие пенсии в Украине
- Где живут самые бедные украинские пенсионеры
- Правительство готовит для украинских пенсионеров очередной сюрприз
- Отморозки избили и ограбили пенсионера в собственном доме
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел (ФОТО)09:26
- «Донбасс» одержал третью победу в полуфинале УХЛ09:14
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- Сегодня в Украине заканчивается регистрация на ВНО10:16
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел (ФОТО)09:26
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса