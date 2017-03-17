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Плотницкий мечтает о референдуме о присоединении к России, а Захарченко утверждает, что Киев признал "республики"

17.03.2017 15:22
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Плотницкий мечтает о референдуме о присоединении к России, а Захарченко утверждает, что Киев признал "республики"

Главарь "Луганской Народной Республики" Игорь Плотницкий заявил, что выступает за проведение в Донбассе референдума о присоединении к России.

"Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался", — сказал "РИА Новости" Плотницкий, отвечая на вопрос возможен ли в "республиках" референдум по воссоединению с Россией, как это было в Крыму.


По его словам, если такой референдум будет проведен, то результаты будут такие же, как и в Крыму.

При этом Плотницкий и Захарченко заявили, что "ДНР и ЛНР" расценивают принятое Киевом решение о блокаде Донбассе как фактическое признание независимости "республик". 


Фото: www.obzor24.in.ua/

Теги: Россия, Донбасс, приступ, референдум, ДНР, ЛНР, Плотницкий
 
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