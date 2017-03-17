Полицейские Донетчины обнаружили у задержанного наркотики в автомобиле и "интересном месте"

17.03.2017 21:12

В результате оперативно-розыскных мероприятий на блокпосту в Мангуше полицейские изъяли крупную партию метадона - 400 грамм.

Об этом сообщил в "Фейсбуке" глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сам наркотик был спрятан в обшивке и "торпеде" автомобиля. Также у "перевозчика" эти свертки были обнаружены в интересном месте - в заднем проходе.

Везли его из Одессы в Константиновку для последующей транспортировки в Донецк. Видимо, предназначался для "высшего руководства супердержавы", потому что только так можно объяснить их "приказы" о танковых расстрелах мирных жителей Авдеевки", - написал Аброськин.