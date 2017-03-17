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Архив - Донецкая область

Полицейские Донетчины просят президента лишить неприкосновенности нардепа Парасюка

17.03.2017 08:42
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Полицейские Донетчины просят президента лишить неприкосновенности нардепа Парасюка

Более 500 сотрудников полиции Донецкой области подписали письмо-обращение о снятии неприкосновенности с народного депутата Владимира Парасюка, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

 "Личный состав полиции обращается к президенту Украины, главе Верховной Рады Украины и генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. За свои поступки нужно отвечать", - говорится в сообщении.

Аброськин заявил, что сотрудники полиции вынуждены терпеть нападения и угрозы за свое добросовестное выполнение служебных обязанностей. "Такие вещи нельзя оставлять без реакции", - подчеркнул начальник областного главка.

Напомним, 14 марта на блокпосту в Славянске произошел конфликт между правоохранителями с участием нардепа Владимира Парасюка и сторонников блокады. В результате конфликта семь сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

15 марта в Верховной Раде появились полицейские и заняли трибуну, чтобы рассказать о конфликте нардепа Парасюка с правоохранителями. Заседание парламента было закрыто вице-спикером Оксаной Сыроид. По ее мнению, налицо было нарушение "регламента и требований демократии", ведь для выступления силовиков с трибуны надо было согласие 150 депутатов. В "Народном фронте" заявили, что эти подписи были собраны. В результате полицейские все-таки выступили. Позже Регламентный комитет вынес свой вердикт: Сыроид могла не дать слово, отключить микрофоны, но не закрывать заседание.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Парагвай, блокада, неприкосновенность, Полиция Донбасса, народный депутат, Вячеслав Аброськин
 
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