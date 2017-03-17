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Получил клеймо сепаратиста - полковник ГУ Нацполиции Донецкой области через суд требует опровержения

17.03.2017 09:06
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Получил клеймо сепаратиста - полковник ГУ Нацполиции Донецкой области через суд требует опровержения

Командир роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан отрицает свою причастность к подразделениям боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передает "Остров".

В нем отмечается, что во время вечернего эфира телеканала "NewsOne" 15 марта депутат Верховной Рады Игорь Луценко обвинил полковника полиции Юрия Голубана в убийстве украинских военнослужащих под Карловкой, назвав полицейского сепаратистом. 

"Есть такой сепаратист, который убивал наших бойцов под Карловкой, Юрий Голубан. Так вот его завели, чтобы он выступал с трибуны украинского парламента", - заявил Луценко. 

Как сообщалось ранее, украинский депутат поверил на слово и почти дословно пересказал бездоказательное сообщение в соцсетях, сделанное предателем Родины, создателем террористического батальона "Восток" Александром Ходаковским. 

В связи с этим Голубан просит суд признать вышеуказанную информацию недостоверной, нарушающей его честь, достоинство и деловую репутацию, и обязать телеканал "NewsOne" не позднее одного месяца от даты вступления в силу судебного решения объявить его резолютивную часть в эфире той же программы. 

Также Юрий Голубан обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести объективную проверку изложенной депутатом информации и принять соответствующие меры реагирования по ее результатам в случае необходимости. 

Кроме того, от Луценко извиниться перед Голубаном за клевету и поддержку пиар-кампании против полиции требуют ветераны АТО и бойцы полка "Киев". 

Как сообщалось ранее, Юрий Голубан в среду выступал с трибуны Верховной Рады с рассказом о столкновениях полиции с активистами торговой блокады на Донбассе. Заседание парламента к тому времени было экстренно закрыто. 


Фото: blacksea.tv

Теги: Донбасс, суд, обвинение, Полиция Донбасса, командировка, сепаратизм
 
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