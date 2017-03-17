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Разжалованный "гражданин ДНР" российский актер Джигурда пропал в "республике"
Скандальный российский артист Никита Джигурда уехал в "ДНР" и пропал без вести.
Как пишут "Актуальные новости", об этом заявил представитель шоумена Антонина Саврасова-Абрамова.
По ее словам, Джигурда пропустил судебное заседание по поводу развода с Мариной Анисиной.
По словам Саврасовой-Абрамовой шоумен уже три дня не выходит на связь и не отвечает на звонки.
В свою очередь певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон рассказал пропагандистскому сайту "Звезда" о том, что может случиться с Джигурдой в "ДНР".
"Я вас уверяю, с ним все в порядке. Просто он эпатажный человек и пройдоха, который постоянно что-то придумывает. Я уверен, что народ Донбасса не станет ни брать его в плен, ни делать какого-либо зла, там все "абсолютно мирные", - сказал Кобзон.
Напомним, Джигурда получил "паспорт" "ДНР" 9 марта, однако уже 14 марта его лишили "гражданства" республики.
Фото: https://focus.ua/
Теги: Донбасс, Никита Джигурда, исчезновение, ДНР
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