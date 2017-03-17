- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell11:06
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел (ФОТО)09:26
Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции
В СЦКК получили гарантии безопасности с обеих сторон для сотрудников Донецкой фильтровальной станции, которые проведут работы для ее запуска, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
"На сегодня запланированы работы по запуску ДФС. С обеих сторон даны гарантии безопасности для сотрудников ДФС", - сказали в СЦКК.
Днем ранее ремонтные бригады восстановили ЛЭП вблизи Авдеевки. Тогда глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о том, что возобновление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на пятницу.
Напомним, порыв высоковольтной линии электропередач произошел 14 марта в результате боевых действий. В результате было прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.
Фото: www.pravda.com.ua/
Теги: Донбасс, работа, восстановление, Донецкая фильтровальная станция, СЦКК
- Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, запуск планируют на завтра
- В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы
- Ремонтники ДТЭК не могут отремонтировать ЛЭП на Донбассе из-за обстрелов боевиков
- На Донбассе продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры
- В Славянске на горе Карачун идет восстановление новой телевышки
- Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский
- В "ДНР" начали разминирование трассы к Донецкой фильтровальной станции11:11
- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell11:06
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell11:06
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- Сегодня в Украине заканчивается регистрация на ВНО10:16
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса