Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции

17.03.2017 10:49

В СЦКК получили гарантии безопасности с обеих сторон для сотрудников Донецкой фильтровальной станции, которые проведут работы для ее запуска, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"На сегодня запланированы работы по запуску ДФС. С обеих сторон даны гарантии безопасности для сотрудников ДФС", - сказали в СЦКК.

Днем ранее ремонтные бригады восстановили ЛЭП вблизи Авдеевки. Тогда глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о том, что возобновление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на пятницу.

Напомним, порыв высоковольтной линии электропередач произошел 14 марта в результате боевых действий. В результате было прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.



