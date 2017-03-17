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Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото
17.03.2017 17:33
Боевики террористической организации "ДНР" в 15.25 обстреляли Авдеевку, в результате чего два частных дома были разрушены, люди не пострадали. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
Под очередной обстрел уже традиционно попала старая часть города. Разрушенные дома по улице Металлургов, 95 и Заводской, 63.
"Люди чудом не пострадали, так как были не в доме, а занимались делами во дворе", - добавил Аброськин.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Фото: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, Полиция Донбасса, боевики, обстрелы
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