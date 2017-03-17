Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел (ФОТО)

17.03.2017 09:26

Боевики нанесли удар по Авдеевке Донецкой области, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

"Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтового города. Сегодня около 17 часов (16 марта – ред.) снаряды в очередной раз разорвались в старой части города. Один из них попал в крышу в дома 31 по ул. Тургенева. Женщина, которая во время обстрела находилась в помещении, успела выскочить на улицу и чудом избежала ранений", – говорится в сообщении.

В пострадавшем районе на данный момент работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований из 82-мм минометов обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, расположенный вблизи н.п. Лобачево (Луганская обл.).