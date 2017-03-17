В "ДНР" ищут украинскую ДРГ и просят российских кураторов помочь устранить неполадки в трансляции телеканала "Оплот"

17.03.2017 11:28

Руководство телеканала боевиков "Оплот ТВ" (редакция расположена в г.Донецк) обеспокоено поступлением информации о существенном ухудшении или отсутствии на отдельных территориях "ДНР" трансляции телеканалов "Оплот ТВ" и "Оплот 2", пишет в соцсети координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным руководства телеканала, ситуация связана с тем, что в г.г. Макеевка и Донецк систематически выходят из строя передатчики сигнала указанных телеканалов. По информации боевиков, передатчики регулярно и преднамеренно повреждаются неизвестными лицами. "Министерство связи ДНР" сообщило о своей просьбе к российским "кураторам" об откомандировании из РФ в Донецк специалистов, способных оперативно устранять подобные технические проблемы. Одновременно руководство "ДНР" поставило задачу "МГБ ДНР" оперативно найти и обезвредить "украинские ДРГ", якобы выводящие из строя данные передатчики.