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Архив - Донецкая область

В "ДНР" ищут украинскую ДРГ и просят российских кураторов помочь устранить неполадки в трансляции телеканала "Оплот"

17.03.2017 11:28
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В "ДНР" ищут украинскую ДРГ и просят российских кураторов помочь устранить неполадки в трансляции телеканала "Оплот"

Руководство телеканала боевиков "Оплот ТВ" (редакция расположена в г.Донецк) обеспокоено поступлением информации о существенном ухудшении или отсутствии на отдельных территориях "ДНР" трансляции телеканалов "Оплот ТВ" и "Оплот 2", пишет в соцсети координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным руководства телеканала, ситуация связана с тем, что в г.г. Макеевка и Донецк систематически выходят из строя передатчики сигнала указанных телеканалов. По информации боевиков, передатчики регулярно и преднамеренно повреждаются неизвестными лицами. "Министерство связи ДНР" сообщило о своей просьбе к российским "кураторам" об откомандировании из РФ в Донецк специалистов, способных оперативно устранять подобные технические проблемы. Одновременно руководство "ДНР" поставило задачу "МГБ ДНР" оперативно найти и обезвредить "украинские ДРГ", якобы выводящие из строя данные передатчики.


Фото: https://www.youtube.com/

Теги: Украина, Донбасс, телевидение, Макеевка, трансляция, Дракула, повреждения, ДНР
 
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