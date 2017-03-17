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Архив - Донецкая область

В "ДНР" начали разминирование трассы к Донецкой фильтровальной станции

17.03.2017 11:11
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В "ДНР" начали разминирование трассы к Донецкой фильтровальной станции

Разминирование трассы, ведущей к Донецкой фильтровальной станции, начали саперы на оккупированной части Донецкой области 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР". 

Работы проводятся в сопровождении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК. 

Ранее сообщалось, что 14 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ. Было прекращено электроснабжение города, Авдеевского коксохимзавода и Донецкой фильтровальной станции. 

Вчера линия электропередачи в районе Авдеевки была восстановлена. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщал, что Донецкую фильтровальную станцию будут подключать к электроснабжению в пятницу. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, разминирование, ДНР, саперы, Донецкая фильтровальная станция
 
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