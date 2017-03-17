В "ДНР" начали разминирование трассы к Донецкой фильтровальной станции

17.03.2017 11:11

Разминирование трассы, ведущей к Донецкой фильтровальной станции, начали саперы на оккупированной части Донецкой области 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР".



Работы проводятся в сопровождении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК.



Ранее сообщалось, что 14 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ. Было прекращено электроснабжение города, Авдеевского коксохимзавода и Донецкой фильтровальной станции.



Вчера линия электропередачи в районе Авдеевки была восстановлена. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщал, что Донецкую фильтровальную станцию будут подключать к электроснабжению в пятницу.