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В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных
17.03.2017 21:07
Боевики «ДНР» объявили в оккупированных городах «республики» проведении военно-учебных сборов для военнообязанных мужчин.
Енакиевский блогер и врач Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил: «#ДНР #Енакиево #Углегорск #Бунге военные сборы при комиссариате для 18−50летних, 1 месяц, 500р. в день с 27.3.(скрин) Пасем, сдаем участников!».
Фото: miaistok.su
Теги: Донбасс, военная база, ДНР, военно-морской флот
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- В Донецкой области жители обнаружили страшную находку20:59
- В одном из фермерских хозяйств Краматорска обнаружен новый очаг африканской чумы свиней20:48
- В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции20:30
- В Славянском районе зафиксировали новый рекорд Украины20:15
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