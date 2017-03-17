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Архив - Донецкая область

В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных

17.03.2017 21:07
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В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных

Боевики «ДНР» объявили в оккупированных городах «республики» проведении военно-учебных сборов для военнообязанных мужчин.

Енакиевский блогер и врач Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил: «#ДНР #Енакиево #Углегорск #Бунге военные сборы при комиссариате для 18−50летних, 1 месяц, 500р. в день с 27.3.(скрин) Пасем, сдаем участников!».


Фото: miaistok.su

Теги: Донбасс, военная база, ДНР, военно-морской флот
 
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