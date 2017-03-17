В Донецке из-за обстрелов пострадали дома

17.03.2017 11:35

Два дома пострадали в Киевском районе в оккупированном Донецке в результате обстрела 16 марта. Об этом сообщает так называемая " городская администрация".



Попадания зафиксированы по ул.Рудзутака, д. 42 (частный сектор) - прямое попадание в спальню; повреждены стена, окна и кровля. Дом по ул.Светлова, д.12 получил осколочные повреждения, перебит кабель энергоснабжения, отключено газоснабжение в половине дома.