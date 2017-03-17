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В Донецке из-за обстрелов пострадали дома

17.03.2017 11:35
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В Донецке из-за обстрелов пострадали дома

Два дома пострадали в Киевском районе в оккупированном Донецке в результате обстрела 16 марта. Об этом сообщает так называемая " городская администрация". 

Попадания зафиксированы по ул.Рудзутака, д. 42 (частный сектор) - прямое попадание в спальню; повреждены стена, окна и кровля. Дом по ул.Светлова, д.12 получил осколочные повреждения, перебит кабель энергоснабжения, отключено газоснабжение в половине дома.


Фото: cxid.info

Теги: Донецк, Донбасс, дом, Киевская область, обстрелы
 
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