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В Донецкой области жители обнаружили страшную находку
В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от председателя Шаховского сельского совета о том, что работники охраны карьера, расположенного на территории села, обнаружили череп, похожий на человеческий.
Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.
"Следственно-оперативная группа сразу выехала на вызов. В ходе осмотра места происшествия, правоохранители в кустах обнаружили останки человека, а именно скелетированный череп", – говорится в сообщении.
Сейчас останки направлены на экспертизу, которая поможет установить личность погибшего, его возраст и причины смерти.
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины", – уточнили правоохранители.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, Донецкая область, череп, находка, Полиция Донбасса
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