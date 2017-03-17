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Архив - Донецкая область

В Донецкой области жители обнаружили страшную находку

17.03.2017 20:59
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В Донецкой области жители обнаружили страшную находку

В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от председателя Шаховского сельского совета о том, что работники охраны карьера, расположенного на территории села, обнаружили череп, похожий на человеческий.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.

"Следственно-оперативная группа сразу выехала на вызов. В ходе осмотра места происшествия, правоохранители в кустах обнаружили останки человека, а именно скелетированный череп", – говорится в сообщении.

Сейчас останки направлены на экспертизу, которая поможет установить личность погибшего, его возраст и причины смерти.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины", – уточнили правоохранители.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, Донецкая область, череп, находка, Полиция Донбасса
 
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