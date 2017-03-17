В ЕС не признают документы фейковых "ЛДНР"

17.03.2017 16:53

Евросоюз не признает паспорта и другие документы, выданные самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сообщает "Интерфакс".

"Некоторое время назад мы уже упоминали этот указ, подписанный 18 февраля президентом Российской Федерации и признающий ряд документов, выданных выходцам из украинских регионов Луганска и Донецка, который обсуждался в феврале в Мюнхене с российским министром иностранных дел (Сергеем - ИФ) Лавровым", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы считаем, что этот указ противоречит духу минских соглашений, продолжаем исходить из идеи, что необходимо защищать территориальную целостность, суверенитет и единство Украины и полностью применять минские соглашения. И мы повторяли, что проездные документы, выданные "ДНР" и "ЛНР", не признаются в Европейском союзе", - отметила М.Коцьянчич.