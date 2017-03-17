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В ЕС не признают документы фейковых "ЛДНР"
Евросоюз не признает паспорта и другие документы, выданные самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сообщает "Интерфакс".
"Некоторое время назад мы уже упоминали этот указ, подписанный 18 февраля президентом Российской Федерации и признающий ряд документов, выданных выходцам из украинских регионов Луганска и Донецка, который обсуждался в феврале в Мюнхене с российским министром иностранных дел (Сергеем - ИФ) Лавровым", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
"Мы считаем, что этот указ противоречит духу минских соглашений, продолжаем исходить из идеи, что необходимо защищать территориальную целостность, суверенитет и единство Украины и полностью применять минские соглашения. И мы повторяли, что проездные документы, выданные "ДНР" и "ЛНР", не признаются в Европейском союзе", - отметила М.Коцьянчич.
Фото: https://www.google.com.ua/
Теги: Донбасс, признание, паспорт, Евросоюз, ДНР, ЛНР
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