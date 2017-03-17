В одном из фермерских хозяйств Краматорска обнаружен новый очаг африканской чумы свиней

17.03.2017 20:48

Новый очаг африканской чумы свиней возник в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника Госпродпотребслужбы и главный государственный инспектор ветеринарной медицины в Красноармейском районе Александр Воробьев, передает ТРК Орбита.

Главный ветинспектор рассказал, что очаг АЧС возник на одном из подворий Шабельковского поселкового совета, где содержалось 49 голов свиней различных возрастных групп.



"Утром 15 марта хозяева обнаружили шесть павших животных. Предварительное лабораторное заключение засвидетельствовало, что причиной их гибели стал вирус АЧС. 16 марта этот диагноз был подтвержден Днепропетровским лабораторным центром. Это означало, что остальные свиньи на фермерском подворье подлежали убою и сожжению", - говорится в сообщении.



Сколько хозяйств попали в карантинную зону, действующую в радиусе трех километров от очага выявления болезни – пока неизвестно. Все поголовье свиней в таких хозяйствах также подлежит уничтожению.



Отмечается, что хозяином поголовья, ставшего жертвой африканской чумы свиней, является фермер, в чьем хозяйстве в селе Дмитриевка Славянского района была зафиксирована вспышка АЧС 21 день назад.



Александр Воробьев напомнил, что хотя Покровск и Покровский район не попадают в карантинную зону, все же разработанные ранее мероприятия по недопущению распространения вируса продолжают действовать. Они заключаются прежде всего в том, чтобы завоз животных, мяса и мясной продукции осуществлялся строго при наличии сопроводительных документов.



Справка. Африканская чума свиней - вирусное заболевание домашних и диких свиней, но для человека это заболевание опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).