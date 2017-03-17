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Архив - Донецкая область

В оккупированной Горловке сегодня не будет света и воды

17.03.2017 08:50
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В пятницу, 17-го марта, в некоторых жилых массивах Горловки снова будет временно приостановлена подача воды и электричества. В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. Без воды также останутся жители в пос. Доломитный, пишет kochegarka.com.ua.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.
Кроме того, с 8.30 до 9 час. и с 16.30 до 17 час. возможны кратковременные отключения водо- электроснабжения в Центрально-Городском районе: от ж/м Кочегарка до ул.Рудакова, а также в ж/м 88-й квартал, Короленко, в части Никитовского района, в пос. Озеряновка и Зайцево.
С 8 час. до 8.30 и с 16.30 до 17 час. запланированы также кратковременные отключения электроэнергии в ж/м Солнечный, Мирный, Октябрьский, Румянцевский и в Новогорловке.


Фото: gordonua.com/

Теги: Донбасс, Горловка, вода, свет
 
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