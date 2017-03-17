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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке на ярмарке рекламировали товары местного производства (ФОТО)

17.03.2017 08:25
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В оккупированном Донецке на ярмарке рекламировали товары местного производства (ФОТО)

В Донецке отметили ярмаркой 50-летие Киевского района. Фото опубликовал ресурс "Остров".



Фото: www.ostro.org

Теги: Донецк, Донбасс, продукты, ярмарка, цены, Киевский патриархат
 
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