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В оккупированном Донецке на ярмарке рекламировали товары местного производства (ФОТО)
17.03.2017 08:25
В Донецке отметили ярмаркой 50-летие Киевского района. Фото опубликовал ресурс "Остров".
Фото: www.ostro.org
Теги: Донецк, Донбасс, продукты, ярмарка, цены, Киевский патриархат
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