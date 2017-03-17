В оккупированном Донецке не работают киоски по продаже воды(ФОТО)

17.03.2017 15:59

Горожане считают, что компанию, которая продавала воду на розлив в Донецке, также отжали в "ДНР".

Об этом пишут пользователи соцсетей.

Никакой другой информации о причинах закрытия киосков пока нет, пишет 62.ua.