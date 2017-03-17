Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке не работают киоски по продаже воды(ФОТО)

17.03.2017 15:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Горожане считают, что компанию, которая продавала воду на розлив в Донецке, также отжали в "ДНР".

Об этом пишут пользователи соцсетей.

Никакой другой информации о причинах закрытия киосков пока нет, пишет 62.ua.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, продажа, вода, киоск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх