В оккупированном Донецке судят за шпионаж, сроки дают внушительные

17.03.2017 12:22

Девять человек обвиняются в "шпионаже" в интересах Украины в так называемой "ДНР". Об этом сегодня на пресс-конференции в оккупированном Донецке сообщил так называемый "председатель верховного суда" Эдуард Якубовский, передают сепаратистские СМИ.



По его словам, в 2015-2017 годах "суды" приняли 15 "уголовных дел" по обвинению в "шпионаже", по шести из них был "вынесен обвинительный приговор".



В 2016 году Якубовский сообщал, что о трех вынесенных "приговорах" обвиняемых в "шпионаже". Заложников в "ДНР" за "шпионаж" "приговорили " к 13, 15 и 18 годам тюрьмы.