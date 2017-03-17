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В оккупированном Донецке судят за шпионаж, сроки дают внушительные
17.03.2017 12:22
Девять человек обвиняются в "шпионаже" в интересах Украины в так называемой "ДНР". Об этом сегодня на пресс-конференции в оккупированном Донецке сообщил так называемый "председатель верховного суда" Эдуард Якубовский, передают сепаратистские СМИ.
По его словам, в 2015-2017 годах "суды" приняли 15 "уголовных дел" по обвинению в "шпионаже", по шести из них был "вынесен обвинительный приговор".
В 2016 году Якубовский сообщал, что о трех вынесенных "приговорах" обвиняемых в "шпионаже". Заложников в "ДНР" за "шпионаж" "приговорили " к 13, 15 и 18 годам тюрьмы.
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Донбасс, суд, шпионаж, ДНР
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