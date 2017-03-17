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В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных
17.03.2017 18:38
Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 60 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате подрыва на самодельной взрывчатке погиб один украинский военный, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"С начала суток российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских войск. В том числе с использованием тяжелого вооружения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбук" в пятницу вечером.
В штабе также проинформировали, что в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий и еще один ранен.
Фото: https://ru.slovoidilo.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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