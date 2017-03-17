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В Славянском районе зафиксировали новый рекорд Украины
Сегодня, 17 марта, в селе Сергеевка Славянского района Донецкой области состоялась фиксация нового достижения — 13-летний Дмитрий Ружевич вошел в Национальный реестр рекордов Украины как самый молодой директор частной библиотеки.
Как сообщает ИА «Вчасно», собирать книги мальчик в инвалидной коляске стал по переписке со сверстниками из разных уголков Украины. В декабре минувшего года состоялось торжественное посвящение его на должность директора частной библиотеки. Уже сейчас в коллекции Дмитрия 1134 книги. Еще 200 ему подарили сегодня воспитанники «Лиги будущих полицейских» из Славянска и Краматорска.
Все книги проштампованы специальной печатью, изготовленной для библиотеки Дмитрия Ружевича. Мальчик уже подарил 606 книг школьной библиотеке, еще 107 – сельской. В планах -поделиться литературой для малышей с детдомом «Антошка» в Краматорске.
Инициировать фиксацию рекорда Украины для Дмитрия решила координатор всеукраинского проекта «Додай читання» Евгения Пирог, которая и вдохновила Диму на переписку с ребятами. Она обратилась в команду Национального реестра рекордов Украины, подготовила для экспертов все необходимые документы. И вот — сегодня удивительному пареньку из Донецкой области вручили заветный сертификат .
В местном Центре молодежной культуры по этому поводу устрили настоящий праздник, выступали творческие коллективы.
Рекорд Дмитрия войдет в Книгу рекордов Украины, которую издадут в 2018 году. Ну, а каталог национальных рекордов этого года пополнил библиотеку Ружевича.
Фото: vchasnoua.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, библиотека, рекорд, директор, Славянский район
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