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Архив - Донецкая область

В Славянском районе зафиксировали новый рекорд Украины

17.03.2017 20:15
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В Славянском районе зафиксировали новый рекорд Украины

Сегодня, 17 марта, в селе Сергеевка Славянского района Донецкой области состоялась фиксация нового достижения — 13-летний Дмитрий Ружевич вошел в Национальный реестр рекордов Украины как самый молодой директор частной библиотеки.

 Как сообщает ИА «Вчасно», собирать книги мальчик в инвалидной коляске стал по переписке со сверстниками из разных уголков Украины. В декабре минувшего года состоялось торжественное посвящение его на должность директора частной библиотеки. Уже сейчас в коллекции Дмитрия 1134 книги. Еще 200 ему подарили сегодня воспитанники «Лиги будущих полицейских» из Славянска и Краматорска.

Все книги проштампованы специальной печатью, изготовленной для библиотеки Дмитрия Ружевича. Мальчик уже подарил 606 книг школьной библиотеке, еще 107 – сельской. В планах -поделиться литературой для малышей с детдомом «Антошка» в Краматорске.

Инициировать фиксацию рекорда Украины для Дмитрия решила координатор всеукраинского проекта «Додай читання» Евгения Пирог, которая и вдохновила Диму на переписку с ребятами. Она обратилась в команду Национального реестра рекордов Украины, подготовила для экспертов все необходимые документы. И вот — сегодня удивительному пареньку из Донецкой области вручили заветный сертификат .

В местном Центре молодежной культуры по этому поводу устрили настоящий праздник, выступали творческие коллективы.

Рекорд Дмитрия войдет в Книгу рекордов Украины, которую издадут в 2018 году. Ну, а каталог национальных рекордов этого года пополнил библиотеку Ружевича.


Фото: vchasnoua.com

Теги: Донбасс, Донецкая область, библиотека, рекорд, директор, Славянский район
 
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