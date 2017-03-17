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"Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell

17.03.2017 11:06
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"Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell

"Руководство" "ДНР" планирует "национализировать" оборудование мобильного оператора lifecell на подконтрольной боевикам территории, пишет координатор группы "Информационное сопротивление"Дмитрий Тымчук в facebook.

Тымчук сообщает: "Руководство ДНР поставило задачу „министерству связи ДНР“ разработать план дальнейшего использования в интересах оператора мобильной связи террористов „Феникс“ оборудования „Лайфсел“, захваченного в оккупированных районах Донецкой области".

По его словам, в феврале в Донецке в нескольких местах повредили оптоволоконный кабель "Евротранстелеком", который арендовал lifecell. Также, Тымчук сообщил: "Все ремонтники, которые прибыли для устранения повреждений (представители Донецкой железной дороги и ТМ "Лайфсел"), были арестованы МГБ ДНР в качестве "диверсантов".


Фото: https://www.youtube.com

Теги: Донбасс, связь, мобильная связь, ДНР, lifecell
 
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