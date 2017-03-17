Главная / Новости / Донецкая область / "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий
Последние новости раздела
- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell11:06
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел (ФОТО)09:26
"Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий
17.03.2017 09:58
В "ЛДНР" продолжается процесс "национализации" предприятий, работавших в рамках украинской юрисдикции. Оюб этом в facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Тымчук сообщает, что руководство "ДНР" обратилось к заместителю министра экономического развития РФ С.Назарову с требованием форсировать принятие решения о механизмах реализации в России продукции "национализированных" предприятий "ДНР". По словам руководства "ДНР", нерешенность данного вопроса срывает ход проходящей "национализации", не позволяет наладить полноценную работу "национализированных" предприятий и, таким образом, резко обостряет социально-экономическую ситуацию в "ДНР".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, национализация
Читайте также:
- "Процветание "ДНР" - в Донецке прекратили работу 27 предприятий
- Чего хотели "кормильцы" всей Украины и что в итоге получил оккупированный Донбасс
- "Национализация предприятий в ДНР": собственники прежние, но круг, с кем нужно делиться, расширяется
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР
- Кремль запустил "национализацию" в "ЛДНР" в расчете на будущее федеральное устройство Украины - эксперт (ВИДЕО)
- "Национализация" украинского бизнеса в "ЛДНР" - это нарушение Минских соглашений
- В "ДНР" начали разминирование трассы к Донецкой фильтровальной станции11:11
- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell11:06
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell11:06
- Пенсии в Украине: где живут и сколько получают самые богатые пенсионеры10:54
- Сегодня должны начаться работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции10:49
- На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ10:34
- Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный10:27
- Сегодня в Украине заканчивается регистрация на ВНО10:16
- На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату10:07
- "Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий09:58
- Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач09:46
- На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита09:35
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса