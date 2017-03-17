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"Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий

17.03.2017 09:58
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"Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий

В "ЛДНР" продолжается процесс "национализации" предприятий, работавших в рамках украинской юрисдикции. Оюб этом в facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Тымчук сообщает, что руководство "ДНР" обратилось к заместителю министра экономического развития РФ С.Назарову с требованием форсировать принятие решения о механизмах реализации в России продукции "национализированных" предприятий "ДНР". По словам руководства "ДНР", нерешенность данного вопроса срывает ход проходящей "национализации", не позволяет наладить полноценную работу "национализированных" предприятий и, таким образом, резко обостряет социально-экономическую ситуацию в "ДНР".


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, национализация
 
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