"Власти ДНР" просят Россию скорее открыть рынок для продукции "национализированных" предприятий

17.03.2017 09:58

В "ЛДНР" продолжается процесс "национализации" предприятий, работавших в рамках украинской юрисдикции. Оюб этом в facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Тымчук сообщает, что руководство "ДНР" обратилось к заместителю министра экономического развития РФ С.Назарову с требованием форсировать принятие решения о механизмах реализации в России продукции "национализированных" предприятий "ДНР". По словам руководства "ДНР", нерешенность данного вопроса срывает ход проходящей "национализации", не позволяет наладить полноценную работу "национализированных" предприятий и, таким образом, резко обостряет социально-экономическую ситуацию в "ДНР".