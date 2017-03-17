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Архив - Донецкая область

Водоснабжение в Авдеевке полностью восстановят завтра

17.03.2017 20:05
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Водоснабжение в Авдеевке полностью восстановят завтра

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц в Facebook.

"По состоянию на 14:00 17 марта Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу. Сейчас водоснабжение г. Авдеевка частично восстановлено. По оперативной информации, водоснабжение города будет восстановлено полностью уже 18.03.2017", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что выполнены ремонтно-восстановительные работы на линии электропередач ВЛ 110 кВ "Макеевка - Авдеевский коксохимический завод № 2", которые позволили восстановить электроснабжение г. Авдеевка и Авдеевского коксохимического завода с 16 марта.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку.

Напомним, 16 марта электроснабжение Авдеевки было полностью восстановлено. Запуск Донецкой фильтровальной станции был запланирован на 17 марта при наличии гарантий безопасности работников. В тот же день украинская сторона СЦКК получила гарантии безопасности с обеих сторон. 

Отметим, 14 марта в результате обстрелов повредили высоковольтную линию электропередач, было прекращено электроснабжение Авдеевки, а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района. Энергоснабжение объектов социально-бытовой сферы обеспечивалось за счет семи электрогенераторов ГосЧС.


Фото: https://www.unian.net

Теги: Донбасс, Авдеевка, водоснабжение, Донецкая фильтровальная станция
 
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