За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, восьмеро получили ранения

17.03.2017 14:09

Об этом на брифинге сообщил спикер МОУ по делам АТО Андрей Лысенко. В Валуйском был ранен подросток.

На луганском направлении боевики вели короткие, но интенсивные обстрелы. Так, вооруженные формирования открывали огонь по Лобачево, Троицкому, Крымскому, Новозвановке.

По всему донецкому фронту обстрелы ведутся и днем, и ночью. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Авдеевке и на соседних позициях. Боевики применяли тяжелое вооружение и обстреливали все наши опорные пункты. Одна из позиций боевиков, откуда они вели огонь, была расположена в школе в с. Спартак. Украинские военные вели интенсивный ответный огонь. В Авдеевке в результате обстрела боевиками поврежден частный дом.

Все так же ведутся бои на Светлодарской дуге, под Горловкой, в районе донецкого аэропорта.

Вчера утром обострилась ситуация под Новотроицким, где 2,5 часа велась перестрелка. Боевики обстреливали населенные пункты Старогнатовка, Гнутово и Водяное.

Интенсивные обстрелы боевиками велись под Красногоровкой и на участке под Широкино

Двое украинских военных были убиты и восьмеро ранены в результате минометного обстрела в Лобачево. Еще двое наших военных, один из которых - женщина, были ранены в Авдеевке.