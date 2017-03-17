За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия

17.03.2017 17:44

За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали почти 14,7 тыс. нарушений "режима тишины". Об этом заявил заместитель главы миссии Александр Хуг в ходе брифинга, посвященного вопросам деятельности миссии в Украине, пишет 112.ua.

По словам Александра Хуга, на прошлой неделе наблюдатели миссии зафиксировали 14 698 случаев нарушения "режима тишины". При этом, отметил он, использовались танки, артиллерия и другое вооружение.

"Мы наблюдаем увеличение количества случаев нарушения перемирия в сравнении с предыдущей неделей на 15%. В то же время количество взрывов, связанных с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности танков, минометов, реактивных систем залпового огня, уменьшилось на 60%: 911 таких взрывов в сравнении с 2,2 тыс. неделей раньше", - отметил Александр Хуг.