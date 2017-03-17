Захарченко заявил о готовности "ДНР" поставлять в аннексированный Крым уголь и металл в обмен на вино и продукты

17.03.2017 14:15

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности поставлять в оккупированный Крым уголь и металл в обмен на вино и продовольствие. Об этом он сказал в ходе своего "официального" визита на аннексированный полуостров, пишет один из сепаратистских сайтов.



"Мы рассчитываем на тесное экономическое взаимодействие с Крымом. Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму. Я верю, что наше сотрудничество будет плодотворным. У Крыма и Донбасса общая судьба", - цитируют слова боевика сепаратистские СМИ.