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Захарченко заявил о готовности "ДНР" поставлять в аннексированный Крым уголь и металл в обмен на вино и продукты

17.03.2017 14:15
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Захарченко заявил о готовности "ДНР" поставлять в аннексированный Крым уголь и металл в обмен на вино и продукты

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности поставлять в оккупированный Крым уголь и металл в обмен на вино и продовольствие. Об этом он сказал в ходе своего "официального" визита на аннексированный полуостров, пишет один из сепаратистских сайтов.

"Мы рассчитываем на тесное экономическое взаимодействие с Крымом. Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму. Я верю, что наше сотрудничество будет плодотворным. У Крыма и Донбасса общая судьба", - цитируют слова боевика сепаратистские СМИ. 


Фото: https://dan-news.info/

Теги: Донбасс, Крым, торговля, вино, уголь, ДНР, Захарченко
 
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