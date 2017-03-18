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Активисты сообщают об огромных очередях на КПВВ "Марьинка"
18.03.2017 11:46
Представители ОО "Фундация.101" сообщили, что сегодня, 18 марта, в двенадцатом часу дня у контрольного пункта выезда-выезда "Марьинка" наблюдаются значительные очереди.
"С подконтрольной территории стоит более 180 машин и почти 100 пеших, есть авто, которые пытается пересечь линию разграничения со вчерашнего дня, — сообщают в "Фундации". — С неподконтрольной стороны перед пунктом пропуска наши мониторы насчитали 34 авто и более 100 пешеходов. Известно, что на нулевом блокпосту еще не менее 200 машин ожидают возможность проехать через КПВВ".
А вот на пешеходном пункте пропуска "Станица Луганская" ситуация сегодня спокойная — граждане проходят без задержек, очередей нет.
Напомним, что с утра у КПВВ "Марьинка" стояло свыше 400 авто.
Фото: https://www.facebook.com/fund101
Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, очереди
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