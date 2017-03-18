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Боевик Гиркин заявил, что ВСУ могут разгромить "армию ДНР" за несколько дней
18.03.2017 19:05
Экс-лидер боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин раскритиковал действующего главу "республики" Александра Захарченко после заявления последнего о скором пробитии сухопутного коридора в Крым силами "народной милиции" "ДНР".
Гиркин написал, что банальный треп "балаболки" Захарченко не стоит воспринимать всерьез, ведь при наступлении украинской армии корпуса "ДНР" будут разгромлены в течение всего нескольких дней. При этом он отметил, что даже в случае, если к операции подключаться вооруженные силы российской армии, то у объединенной группировки возникнут большие проблемы с ВСУ, пишет "Диалог".
Гиркин считает, что Захарченко выполняет дешевую пропагандистскую функцию и делает глупые заявления, которые не имеют никакого отношения к реальности.
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, ДНР, Стрелков, Захарченко
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