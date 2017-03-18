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Донецк пережил тяжелую ночь: боевики палили из всех видов орудий, залпы слышны были во всех районах города

18.03.2017 07:24
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Донецк пережил тяжелую ночь: боевики палили из всех видов орудий, залпы слышны были во всех районах города

Жители Донецка в соцсетях сообщают о вечерних и ночных  обстрелах со стороны боевиков, которые были слышны практически во всех районах города. Люди пишут о громких звуках выстрелов. Больше всего достается Киевскому и Петровскому районам. 

Предлагаем переписку из соцсетей:

-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты».

— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».

— «Центр. нихило так минусует арта.» -» Киевский РИК: задрожали стекла .»

-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы». — «одиночные исходящие, сторона 10й шахты».

— «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки».

— «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»

— «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».

-» Киевский РИК: задрожали стекла .» -«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».

— «одиночные исходящие, сторона 10й шахты».

До этого в Штрабе АТО также сообщали об атаках боевиков по Авдеевке, Пескам и Троицкому. Сообщалось, что боевики при обстрелах используют минометы и тяжелую артиллерию 122-го калибра.




Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, война, житейская история, боевики, обстрелы
 
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