Глава Нацполиции Донетчины рассказал о работе ведомства и конфликте со скандальным нардепом

18.03.2017 14:13

В эфире программы "Мариуполь онлайн" на "ТРО "Мариупольское телевидение "на вопросы жителей ответил заместитель главы Нацполиции Украины — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Генерал, в частности, рассказал о результатах контрдиверсионных мероприятий, которые проходят в регионе.

Эфир Аброськин описал на своей страничке в Facebook:

"Вчера принял участие в эфире Мариупольское телевидение. Беседовали о событиях прошлой недели — инцидентах с участием народных депутатов на блокпостах Славянска, Краматорска и Константиновки.

В ходе программы был запущен опрос мнения зрителей об ответственности депутатов за свои действия. Абсолютное большинство и дозвонившихся в эфир, и принявших участие в голосовании высказались не только за привлечении к ответственности, но и за снятие неприкосновенности с народных депутатов, нарушивших закон.

Прямой эфир действительно показал разные точки зрения. Были те, кто буквально требовал от нас "большей решительности в наведении порядка", были и те, кто высказывал поддержку хулиганам-нарушителям закона. Хотя по большому счету — Владимиру Парасюку и его команде "сочувствующих" повезло, потому что полицейские нарушили требования Закона Украины "О национальной полиции", приказы, инструкции, регламентирующие действия сотрудников полиции, выполняющих боевые задания руководителя АТО по несению службы на блокпостах, которые им давали право использовать и применять огнестрельное оружие. Просто сотрудники полиции сдержанные и с достоинством выдержали все оскорбления и унижения, дабы не дестабилизировать ситуацию в регионе.

Говорили также о некомплекте полиции Донетчины — почти 30% и желающих нести службу в нашем регионе нет, как среди действующих сотрудников из других регионов, так и среди гражданского населения, отвечающего необходимым квалификационным требованиям.

Большое количество дозвонившихся высказывали благодарность сотрудникам полиции за работу и за выдержку.

Спасибо всем и за поддержку, и за критику. И спасибо полицейским Донетчины за службу!"