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Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист
Российская сторона давно рассматривала возможность признания "паспортов" ОРДЛО и захвата на оккупированных территориях предприятий, продолжающих работать в правовом поле Украины, пишет в своей статье для ZN.UA Сергей Рахманин, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, есть все основания полагать, что "редуты" активистов блокады ОРДЛО стали не причиной, а поводом незаконных действий Кремля.
"Источники сообщали, что в Москве уже достаточно давно рассматривали и возможность признания "республиканских паспортов", и план захвата предприятий, продолжающих работать на украинскую экономику. Искали повод. Повод нашелся. И подарили его не столько сами блокадники, сколько власть, стимулировавшая бесконтрольный "обмен товарами", потакающая контрабанде, наживавшаяся на существовании "черной дыры", игнорирующая неприятие активной частью общества фактической торговли с врагом. К тому же обогащающей тех, кто так и не понес наказание за разжигание (непрепятствование) конфликта на востоке страны", - говорится в статье.
В то же время, Рахманин отмечает, что если Киев предоставил Москве повод захватить ее активы на оккупированной территории, то Кремль, в свою очередь, дал Порошенко возможность обосновать перед западными партнерами решение о временной торговой блокаде ОРДЛО.
"Захват украинских заводов и шахт, а также юридическое признание "паспортов" явно противоречат мирным начертаниям "безальтернативных" минских соглашений. И узаконенная блокада выглядит правомерным ответом Киева на беззаконие "республик" и неправомерные действия Москвы", - подчеркнул он.
Напомним, в феврале Российская Федерация признала действительными удостоверяющие личность "документы", а также "регистрационные знаки" транспортных средств, выданные террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Позже, 1 марта, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" данных формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.
15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие.
Фото: news.liga.net/
Теги: Россия, Донбасс, война, предприятие, блокада, ДНР, ЛНР, национализация
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