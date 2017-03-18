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Архив - Донецкая область

Кремль изменил тактику и стратегию в отношении оккупированного Донбасса - Жебривский

18.03.2017 07:43
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Кремль изменил тактику и стратегию в отношении оккупированного Донбасса - Жебривский

Российская Федерация взяла курс на разрушение инфраструктуры Донбасса. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "5 канала".

"То, что произошли значительно существенные обстрелы и Россия изменила тактику, в том числе на разрушение инфраструктуры, - это правда", - сказал Жебривский, комментируя обострение военного конфликта на Донбассе.

Кроме того, по словам чиновника, Россия также изменила и стратегию на востоке Украины. Речь идет о превращение отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в аналог Приднестровья.

"Тактика России была направлена на то, чтобы легализовать выборы и "впарить" куриного полковника Захарченко и сторожа Плотницкого в виде так называемых политиков. Когда стало понятно, что это не удастся, были надежды на большого друга Трампа. Сейчас, на мой взгляд, Россия пытается играть в Приднестровский сценарий, в "замораживание" временно оккупированных территорий", - сказал Жебривский.

Напомним, сегодня, 17 марта, главарь террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил о намерении провести "референдум" о присоединении к России.


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, Донбасс, оккупация, Приднестровье, ДНР, ЛНР
 
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