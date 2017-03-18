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"Метинвест" заявил об утрате контроля над своими предприятиями в "ЛДНР" и открыл центр по трудоустройству своих сотрудников
В Мариуполе с 17 марта открыт центр по трудоустройству сотрудников, которые работали на предприятиях компании на неподконтрольной Украине территории. Об этом компания сообщила на своей странице "ВКонтакте".
Вследствие полной потери контроля над работой всех своих предприятий на НКТ (некотролируемой территории) "Метинвест" не может осуществлять хозяйственную деятельность и выполнять свои обязательства перед сотрудниками этих предприятий.
Компания делает все, чтобы поддержать своих сотрудников в сложившейся ситуации. Всем, кто желает остаться в Группе Метинвест, компания предлагает работу на своих предприятиях в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге.
Для этого начал работу центр по трудоустройству. Он расположен по адресу:
г. Мариуполь, пр. Нахимова, 116а.
Время работы: с 8.00 до 19.00 (понедельник – пятница), с 8.00 до 14.00 (суббота).
Сотрудники, которые заинтересованы остаться в Метинвесте, могут получить консультацию в колл-центре по многоканальному телефону:
+38(044)-251-83-03. Звонки будут приниматься ежедневно с 8.00 до 21.00.
Фото: antikor.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, сотрудники, трудоустройство, центр, Метинвест
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