Неспокойный Донбасс: на фронте напряжение нарастает

18.03.2017 15:27

О ситуации на линии разграничения рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Донецкое направление. Противник подтянул на передовую дополнительные силы и средства, что привело к усилению обстрелов и увеличение их количества. В Луганском боевики активизировались еще утром. Между 6:00 и 9:00 оккупанты провели четыре обстрела с применением минометов, выпустив при этом несколько десятков мин. Во второй половине дня противник дважды обстрелял Троицкое из пушек и минометов. В Луганском днем ​​и вечером перестрелки продолжались непрерывно. Основные боевые действия велись в Зайцево и Верхнеторецком. Почти при каждом из 8 обстрелов оккупанты применяли тяжелое вооружение. У Авдеевки враг вместо длинных мощных обстрелов продолжительностью 10 и более часов делал большие паузы, было выпущено более сотни вражеских мин. Также оккупанты применяли танки. По Невельскому в течение трех обстрелов противник послал 50 мин. Также продолжаются боевые действия в Песках и опытно. За сутки здесь было 52 вражеских обстрелов.

Мариупольское направление. Боевики обстреливают из тяжелого вооружения каждый украинский передовой пункт. Самая сложная обстановка остается в Водяном и Широкино. Боевики 4 раза применяли ствольную артиллерию и более 10 раз — минометы. Из-за близости к российской границе боевики в этом районе беспрепятственно и оперативно получают боеприпасы. Также артиллерийские и минометные обстрелы со стороны врага произошли в Марьинском районе. Стрельба велась с юго-западных окраин Донецка. Оккупанты, в частности, применяли орудия калибром 122 и 152 мм. За сутки здесь было 46 вражеских обстрелов.

Луганское направление. В Попаснянском районе НВФ активизировались во второй половине дня, применяли тяжелое вооружение. По нескольким украинским позициям после 17:00 было выпущено 45 мин. Огонь велся с двух разных площадок противника. Также мощный минометный обстрел со стороны противника на всем Луганском направлении произошел в Крымском. Он длился 20 минут, при этом было выпущено 36 мин. Еще один вражеский обстрел произошел в Валуйском Станично-Луганского района. За сутки здесь было 14 вражеских обстрелов, в том числе 8 — минометных.