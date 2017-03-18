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Оккупированный Донецк ночью подвергся мощным обстрелам: появилась сводка разрушений по районам

18.03.2017 14:02
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Оккупированный Донецк ночью подвергся мощным обстрелам: появилась сводка разрушений по районам

Три района оккупированного Донецка подверглись обстрелам в ночь на 18 марта: пострадал один человек, повреждены дома. Об этом сообщает так называемая "администрация" подконтрольного боевикам города. 

Под обстрелами оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. 

Киевский район: 

- ул. П.Мирного,4 - повреждены окна; 

- ул. П.Мирного,6 – повреждены окна, дверь,стена и кровля; 

- ул. П.Мирного,12 – повреждена кровля; 

- ул. Светлова, д.12 кв.4,5- повреждено остекление, посечены стены. 

По имеющимся данным, пострадал 1 человек. 

Куйбышевский район: 

- ул.9 мая,21 (2 эт)– повреждено остекление; 

- ул. Куйбышева,122(3 эт)-повреждено остекление. 

Петровский район пос. Трудовские (м-н ш.№ 29): 

Снаряд попал на «польскую» базу, поврежден аммиачный трубопровод (перекрыт, опасности нет). 

Нарушено электроснабжение поселка. Ведутся работы по восстановлению. 


Фото: www.alsen.com.ua

Теги: Донецк, Донбасс, война, разрушения, боевики, обстрелы
 
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