Полицейские Донетчины начали всеукраинский сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа Парасюка

18.03.2017 08:30

Донецкая полиция инициировала обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре с просьбой лишить неприкосновенности народного депутата Владимира Парасюка, пишут "Факты".

Такое решение было принято на сборах личного состава полиции Донецкой области, на котором глава Нацполиции области Вячеслав Аброськин рассказал о нападении парламентария на силовиков и угрозах, которые после этого начали поступать в адрес полицейских.

"Ты — дурак, а я неприкасаемый человек", — вещал народный избранник заместителю начальника Краматорского ОП Андрею Друмову. После опубликования "сочувствующими Парасюку" персональных данных в Интернете Андрей Друмов начал получать угрозы: "Мы знаем, где твоя семья, мы знаем, где твоя дочь". Такие вещи нельзя оставлять без реакции. Поэтому личный состав полиции обращается к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и Генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. За свои поступки нужно отвечать. Особенно народным депутатам, поскольку они должны быть образцом уважения к закону, иначе беззаконие порождает распад государства", — написал Аброськин на своей страничке в Facebook.

Он отметил, что под письмом уже подписались более 500 донецких силовиков, а далее его передадут в территориальные подразделения полиции, чтобы каждый желающий полицейский смог присоединиться. Также, по его словам, поддержать действующих сотрудников вызвались пенсионеры и ветераны ОВД.

"Еще раз повторяю, мы не позволим бить и унижать нас, иначе может быть такая реакция на оскорбления и угрозы расправы над близкими, которую невозможно предвидеть", — пригрозил Аброськин.

Напомним, 14 марта донецкая полиция попыталась помешать кортежу автомобилей проехать в Славянск. Находящийся среди активистов народный депутат Владимир Парасюк вступил в конфликт с силовиками, в результате которого, по заявлению полиции, он избил семерых правоохранителей.

На инцидент отреагировали в Верховной Раде, в частности, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны планирует обратиться с заявлением в Генеральную прокуратуру по поводу действий народного депутата Владимира Парасюка.