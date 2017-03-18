Полицейские Донетчины всегда готовы прийти на помощь, но просят не использовать номера экстренных служб для шуток

18.03.2017 21:06

С начала года к полицейским Донецкой области обратилось более 500 детей. Чаще всего ребята рассказывают правоохранителям о семейных ссорах и обращаются с сообщениями информационного характера. Реже — о совершении в отношении них правонарушений.

Только за минувшие сутки на линию 102 позвонили 8 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Так, в полицию обратился 14-летний житель Райгородка с тревожным сообщением: примерно час назад на железнодорожном вокзале Славянска двое неизвестных, угрожая физической расправой, завладели деньгами. На момент звонка в полицию подросток находился уже дома. На место немедленно была вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Еще один звонок вчера днем поступил от 11-летнего мальчика, который рассказал, что в парке в Мирнограде у его одноклассницы неизвестный похитил телефон. На место немедленно был направлен наряд полиции. В то время, пока правоохранители ехали к детям, оператор 102 оставалась на линии с мальчиком, чтобы не оставить ребенка в экстренной ситуации. Но когда на место приехали полицейские, было выяснено, что уголовного правонарушения совершено не было: предварительно известно, что девочка потеряла телефон и не хотела признаваться в этом родителям.

Полиция призывает детей не вводить правоохранителей в заблуждение и не сообщать о несуществующих преступлениях. В случае, если вы не знаете, что делать, можно действительно обратиться за помощью в полицию, но говорить правду. Ведь полицейские, тратя время на поиск несуществующего злоумышленника, могут опоздать там, где будут действительно необходимы.

Так, на 102 позвонил 14-летний подросток с сообщением, что к нему и его товарищу на улице пристает неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомец высказывался нецензурными выражениями и по отношению к ним, и по отношению к их родителям, а потом и вообще начал на них бросаться, и один из подростков убежал. Пока оператор разговаривала с парнем, на место ехал наряд полиции. Стоит отметить, что дети не пострадали.

Полицейские призывают детей в любой опасной или нестандартной ситуации, когда вы чувствуете, что вашей жизни угрожает опасность, немедленно звонить на 102. Операторы круглосуточно принимают звонки, помощь прибудет за считанные минуты. При этом полицейские призывают подростков не использовать номера экстренных служб для шуток, не только потому, что за это предусмотрена ответственность согласно ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях, но и потому что своим таким звонком можно отвлечь полицию от раскрытия настоящих преступлений и помощи тем, кто в ней нуждается, поясняет отдел коммуникации полиции Донецкой области.