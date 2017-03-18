Прифронтовым городам Донетчины сократили финансирование

18.03.2017 12:52

Из-за нововведений в Налоговом кодексе Украины, города, которые находятся вблизи фронта, теряют поступления от недвижимого имущества, земли. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил первый заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский, передает informator.media.

По его словам, благодаря сотрудничеству областных властей с руководством государства удалось пролоббировать закон, по которому средства, поступавшие от предприятий, находящихся на временно неподконтрольных территориях, удалось направлять в областной бюджет, эти средства шли на развитие инфраструктуры.

«Но бывают моменты, когда, возможно, уделяют недостаточное внимание отдельным аспектам жизни здесь, — отметил первый зампредседателя Донецкой ОВГА. — Мы увидели это в бюджетном процессе. Сейчас для нас критически важна проблема того, что городам, которые находятся вблизи фронта, существенно сократили финансовый ресурс за счет того, что в Налоговом кодексе прописали норму, по которой они теряют поступления от недвижимого имущества, земли. Мы подготовили соответствующие законопроекты, стараемся внести изменения… Эти города также столкнулись с проблемой, что касается закона, который позволил нам использовать средства, находившиеся на казначейских счетах временно оккупированных территорий. К сожалению, законодатель отметил в этом законе, мы не можем тратить эти средства на восстановление инфраструктуры в прифронтовых городах».

Вилинский заявил, что областные власти готовы на любые формы контроля. «Нельзя оставлять эти города без надлежащего финансирования», – подчеркнул он.

Зам.губернатор признал, что часть проблем необходимо решать на уровне Киева, планируя и принимая стратегические решения, как разумнее потратить бюджетные деньги. Среди таких проблем Вилинский назвал перенос Донецкой фильтровальной станции на безопасное расстояние от линии соприкосновения, строительство альтернативного магистрального водовода для Мариуполя, проведение новой ветки электроснабжения для Авдеевки…

Иногда необходимо лишь согласование на уровне СЦКК, но разрешение не дает российская сторона, подчеркнул Вилинский. Одним из нерешаемых по этой причине вопросов чиновник назвал подключение к газораспределительной станции построенного два года назад газопровода в Марьинке и Красногоровке. «Работы на один день, два города снова будут с газом, а разрешение до сих пор ждем», — отметил зам. Главы ОГА.

А чтобы освободить тот же Мариуполь от водоснабжения через канал «Северский Донец-Донбасс», необходимо строить новый водовод от Днепра. Такая же ситуация с электроснабжением Авдеевки, которая полностью зависит от местного коксохима. Это сотни миллионов гривен. И пока остается надежда, что и область снова станет единой территорией, подобные проекты вряд ли будут воплощены в жизнь.