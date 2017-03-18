Руководители Нацполиции Донетчины высадили в Мариуполе ели в честь погибшего бойца "Сокола" (ФОТО)

18.03.2017 15:17

Сегодня в Мариуполе, на месте, где два года назад при задержании диверсионной группы погиб 27-летний правоохранитель, у памятного знака в его честь, появились молодые деревца - как символ спасенных молодым человеком жизней мирных людей. Так память героя почтили генерал Аброськин и его заместители.

23 февраля 2015 года на этом месте преступники расстреляли оперуполномоченного спецподразделения «Сокол» Виталия Мандрыка.

"Благодаря Виталию Мандрыку нам удалось задержать группу, которая убивала людей, подрывала мосты. Ели, которые мы высадили в этот весенний день, означают новую жизнь Виталия Мандрыка. Будут расти деревья, будут люди помнить о нем, сотрудники полиции и жители Мариуполя", - отметил Вячеслав Аброськин.