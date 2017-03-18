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Товары на оккупированный Донбасс могут попадать "козьими тропами" - Жебривский
На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей товары могут попадать нелегально, через условные "дыры" на линии разграничения. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "5 канала", передает 112.ua.
"На самом деле сегодня ни один вагон не пересекает линию разграничения, ни один грузовой автомобиль не пересекает контрольно-пропускной пункт въезда и выезда. Я не исключаю, что какими-то "козьими тропами" кто-то проскочил куда-то, поскольку сплошной линии, такой как граница, нет. Есть достаточно много маленьких щелей. Но на сегодняшний день как такового движения товаров по обе стороны линии разграничения нет", - заявил Жебривский.
Напомним, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов по результатам заседания, до 13.00 среды 15 марта должны перекрыть все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии столкновения.
16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно неотложных мер по противодействию гибридным угрозам нацбезопасности Украины. С тех пор любое перемещение товаров железнодорожными и автомобильными путями прекращено, за исключением гуманитарных грузов украинских и международных гуманитарных организаций, ООН, Международного комитета Красного Креста.
Отметим, 15 марта в СНБО и Госпогранслужбе заявили, что грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе перекрыты.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, блокада, товары для авто, Жебривский, линия разграничения
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