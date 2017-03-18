В Донецке на бывшем "Сармате" будут выпускать пиво с медведями - Захарченко одобрил

18.03.2017 16:57

Донецкий пивоваренный завод, возобновивший сегодня свою работу после почти двух лет перерыва, планирует производить более шести миллионов литров «Жигулевского» пива в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, пишут сепаратистские СМИ.

«Производственная мощность завода рассчитана на 32 миллиона литров в месяц. Сейчас мы планируем за такое же время выпускать порядка 6,4 миллиона литров продукции. Надеемся, что в дальнейшем, это ближе к лету, мы увеличим объем», — сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что сейчас на заводе трудятся 242 человека, их средняя заработная плата превышает 13 тысяч рублей. Кроме того, по данным пресс-службы завода, летом текущего года планируется расширение штата сотрудников, увеличение заработной платы и производственных мощностей. Также предприятие до конца года выпустит еще два новых бренда — «Медведь светлое» и «Медведь крепкое».