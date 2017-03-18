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В Киеве прошла презентация книги "Донбасс в огне" (ВИДЕО)
17 марта, в Украинском кризисном медиа-центре состоялась презентация печатного издания «ДОНБАСС В огне. Путеводитель зоной конфликта», созданного экспертами ЦИБС «Прометей» при содействии Канадского Фонда поддержки местных инициатив и международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Издание стало итогом многомесячной работы коллектива авторов из разных сфер компетенции — расследовательской журналистики, регионалистики, истории. В издании была собрана информация, которая будет полезна для журналистов, наблюдателей и исследователей, работающих непосредственно в зоне АТО. Среди другой справочной информации в путеводителе содержатся систематизированные сообществом InformNapalm доказательства участия Российской Федерации в войне против Украины. Путеводитель адаптирован для иностранцев и переведен на пять языков, сообщает informnapalm.org.
Промо-видео к книге:
Фото: https://informnapalm.org
Теги: Донбасс, Киев, война, книга, презентация
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- В Киеве прошла презентация книги "Донбасс в огне" (ВИДЕО)11:05
- В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены дома и ранен мирный житель10:43
- Из-за ночных обстрелов Петровский район Донецка и два села в Новоазовском районе остались без света10:34
- Боевики из БМП расстреляли своих дезертиров 10:24
- Многострадальное Широкино последние дни находится под постоянным обстрелом боевиков (ФОТО, ВИДЕО)10:16
- Надежда Савченко на допросе в СБУ подтвердила свое участие в стрельбах боевиков "ДНР"10:06
- С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:33
- Запад ищет мирное решение окончания войны на Донбассе09:28
- Блокпосты Донбасса: очереди, КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - скопление автомобилей, в "Новотроицком" - свободно08:37
- Полицейские Донетчины начали всеукраинский сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа Парасюка08:30
- В Киеве прошла презентация книги "Донбасс в огне" (ВИДЕО)11:05
- В Ясиноватой из-за обстрелов разрушены дома и ранен мирный житель10:43
- Из-за ночных обстрелов Петровский район Донецка и два села в Новоазовском районе остались без света10:34
- Боевики из БМП расстреляли своих дезертиров 10:24
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