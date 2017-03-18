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В "ЛДНР" не осталось предприятий, которые работают в украинском правовом поле - Тука
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил о том, что Киев больше не может совершать оборот товаров с оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также аннексированной АР Крым, так как там нет предприятий, которые работают под украинской юрисдикцией. Об этом сообщает NewsOne.
На сегодняшний день, по словам Туки, нет ни одного предприятия, которое бы работало в правовом поле Украины. И поэтому, ни о каком обороте товаров с оккупированными территориями говорить невозможно. Также он добавил, что в ОРДЛО захвачены предприятия не только Ахметова, но и иностранных инвесторов. Кроме того, некоторыми из них владеет Украина.
"Поэтому говорить, что сейчас правительство работает на олигарха Ахметова – это бред", - подчеркнул Георгий Тука.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Украина, Донбасс, торговля, ДНР, ЛНР
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