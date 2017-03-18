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В прифронтовой Авдеевке открыли мотосезон, возглавили колонну полицейские (ФОТО)
Почти 20 байкеров проехались колонной по улицам города, каждый день страдает от обстрелов боевиков. Служебный автомобиль Авдеевского отделения полиции возглавил колонну мотопробега.
Несмотря на капризы погоды — дождь, местные мотоциклисты открыли новый мотосезон. «Железная колонна» с ревущими моторами проехались по улицам Авдеевки, на которые почти ежедневно прилетают вражеские снаряды. Только вчера, значительные повреждения получили два частных дома, расположенные в старой части города.
Это зрелище привело в восторг не только детвору, но и всех горожан. Авдеевцы, верят, что в родном городе скоро воцарится мир, и никогда больше не будет слышно ни взрывов, ни выстрелов.
Правопорядок во время мотопробега обеспечивали сотрудники Авдеевского отделения полиции. Нарушений во время проведения мероприятия допущено не было, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, Полиция Донбасса, мотокросс
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