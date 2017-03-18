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Архив - Донецкая область

В Славянске в мусорном баке коммунальщики нашли оружие (ФОТО)

18.03.2017 17:58
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В Славянске в мусорном баке коммунальщики нашли оружие (ФОТО)

Работники ЖКХ в Славянске обнаружили в мусорном баке мешок, где были автомат и пистолет, оружие было частично разукомплектовано. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что примерно в 6:30 в Славянский отдел полиции поступило сообщение от сотрудников сектора ЖКХ о том, что их работниками во время уборки на Бульваре Пушкина был обнаружен подозрительный предмет.

«Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла из мусорного бака полиэтиленовый пакет, в котором находилось частично разобранное оружие — автомат „АКМ“ и пистолет „ПМ“. В ходе дальнейшего осмотра места происшествия других запрещенных предметов выявлено не было. В настоящее время оружие изъято. Проводится проверка обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, Славянск, оружие, Полиция Донбасса, мусорные контейнеры
 
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