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В Славянске в мусорном баке коммунальщики нашли оружие (ФОТО)
Работники ЖКХ в Славянске обнаружили в мусорном баке мешок, где были автомат и пистолет, оружие было частично разукомплектовано. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
Отмечается, что примерно в 6:30 в Славянский отдел полиции поступило сообщение от сотрудников сектора ЖКХ о том, что их работниками во время уборки на Бульваре Пушкина был обнаружен подозрительный предмет.
«Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла из мусорного бака полиэтиленовый пакет, в котором находилось частично разобранное оружие — автомат „АКМ“ и пистолет „ПМ“. В ходе дальнейшего осмотра места происшествия других запрещенных предметов выявлено не было. В настоящее время оружие изъято. Проводится проверка обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, Славянск, оружие, Полиция Донбасса, мусорные контейнеры
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