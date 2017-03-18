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Архив - Донецкая область

В Зайцево обнаружен тайник с оружием, боеприпасами и снаряжением российского производства

18.03.2017 20:32
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В Зайцево обнаружен тайник с оружием, боеприпасами и снаряжением российского производства

В Зайцево Донецкой области украинские военнослужащие обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и снаряжением российского производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, передает 112.ua.

 Тайник нашли недалеко от позиций ВСУ. По ее словам, вероятно, он был оставлен диверсионной разведывательной группой противника.

"Это является очередным подтверждением фактов участия российских спецназовцев на востоке Украины", - отметила Гаврилюк.

В тайнике найдены реактивный пехотный огнемет "Шмель", ручные противотанковые гранаты РПГ-1, РПГ-7В, более 200 патронов калибра 5,45 и 7,62, 20 гранатометные выстрелы ВОГ 25 и 4 - ВОГ 25П, четыре гранаты Ф1, 8 РГД-5 и осколочная граната наступательного действия 42,6 запала к гранатам УРСГМ - 2 и УРСГ, рейдовый рюкзак и разгрузка.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, боеприпасы, тайник, Зайцево
 
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