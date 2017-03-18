Вечером Авдеевку вновь обстреляли боевики: повреждены дома, полиция эвакуировала 87-летнего пенсионера

18.03.2017 20:41

Обстрел Авдеевки начался около 17 часов. Снаряды боевиков снова "приземлись" в старой части города - на ул. Лермонтова. Повреждено два частных дома.

Так, в доме 64 во время обстрела находился 87-летний местный житель. Снаряд попал в крышу, пробил потолок и взорвался в одной из комнат. Пенсионер в это время находился как раз в соседней комнате и чудом уцелел. Сотрудники полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали дедушку из разрушенного дома к его родственникам, которые живут в районе Химик.

Также на этой улице поврежден дом 56. Пострадавших среди горожан нет, сообщает отдел коммуникации Нацполиции Донецкой области.