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Вечером Авдеевку вновь обстреляли боевики: повреждены дома, полиция эвакуировала 87-летнего пенсионера

18.03.2017 20:41
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Вечером Авдеевку вновь обстреляли боевики: повреждены дома, полиция эвакуировала 87-летнего пенсионера

Обстрел Авдеевки начался около 17 часов. Снаряды боевиков снова "приземлись" в старой части города - на ул. Лермонтова. Повреждено два частных дома.

Так, в доме 64 во время обстрела находился 87-летний местный житель. Снаряд попал в крышу, пробил потолок и взорвался в одной из комнат. Пенсионер в это время находился как раз в соседней комнате и чудом уцелел. Сотрудники полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали дедушку из разрушенного дома к его родственникам, которые живут в районе Химик.

Также на этой улице поврежден дом 56. Пострадавших среди горожан нет, сообщает отдел коммуникации Нацполиции Донецкой области.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, домашнее животное, повреждения, обстрелы
 
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